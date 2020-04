No tuve ingresos y por eso no declaré impuestos en 2018 ni 2019, ¿qué puedo hacer para recibir el cheque de ayuda?

Manuel Rivera (*) nos cuenta que no declaró impuestos en 2018 ni 2019 porque hace años no trabaja por dedicarse al cuidado de su madre. Tampoco recibe en este momento beneficios del Seguro Social y, por eso, nos pregunta qué puede hacer para recibir el cheque de ayuda económica de $1,200 que enviará el gobierno federal en medio de la pandemia de coronavirus .

Para decidir quiénes reciben o no esta ayuda, el Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) irá a las declaraciones de impuestos de 2019 . Si una persona no declaró en 2019 pero sí en 2018, entonces, el IRS mirará los ingresos brutos de ese año.

En el caso de los beneficiarios del Seguro Social o del retiro ferroviario que habitualmente no tienen que declarar impuestos, el IRS se enfocará en su declaración de beneficios del Seguro Social (en específicos los documentos SSA-1099 y RRB-1099). Es por esto que el IRS ha dicho que esas personas no necesitan tomar acción alguna , como presentar una declaración simple de impuestos, para recibir el 'cheque' de ayuda.

La situación de Rivera es diferente pues no declaró impuestos en 2018 ni 2019 por no haber percibido ingresos, y tampoco recibe aún beneficios del Seguro Social. El IRS ha dicho en su web que próximamente brindará información sobre qué hacer en estos casos.

Pero, mientras tanto, consultamos a expertos para evaluar su caso. Chuck Marr , director senior de política tributaria federal del Center on Budget and Policy Priorities , explicó en un correo a Univision Noticias que Rivera necesitará presentar una declaración de impuestos correspondiente al 2019 , pero recomienda esperar hasta que el IRS detalle instrucciones para las personas que se encuentran en esta situación.

"Quienes no reciben beneficios del Seguro Social y no declararon impuestos en 2018 necesitarán presentar una para 2019 (esta temporada) o 2020 (la próxima temporada)", respondió a Univision Noticias cuando le consultamos sobre este caso.

¿Hay alguna manera de acelerar el envío del dinero?

Hay millones de personas en Estados Unidos que no declaran impuestos porque sus ingresos son sumamente bajos y que tampoco reciben beneficios del Seguro Social. En ese grupo están, por ejemplo, las personas bajo el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI en inglés) y algunos veteranos.

También recomiendan a los beneficiarios del Seguro Social que habitualmente no necesitan declarar impuestos que lo hagan para recibir el dinero de forma más rápida. Esto pese a que el IRS les notificó que no es necesario que presenten una declaración simple.



El IRS decidió verificar las declaraciones de beneficios del Seguro Social para que no se repita lo sucedido en la crisis financiera del 2008, cuando unos 3 millones de personas se quedaron sin la ayuda económica del gobierno federal porque se les requería que presentaran una declaración de impuestos simple y no lo hicieron porque no estaban acostumbradas a hacerlas.