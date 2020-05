McConnell dice que el Congreso tardará otro mes en aprobar un nuevo paquete de ayuda (diferente al plan demócrata)

"Muchos de ustedes se preguntan, ¿qué será lo siguiente? Creo que posiblemente haya otro proyecto de ley (sobre un paquete de estímulo). No será el plan de $3 billones que la Cámara aprobó el otro día. Pero existe la posibilidad de que se necesite más", afirmó McConnell en un evento en Louisville, Kentucky, citado por The Hill en medio del receso de una semana tomado por el Senado.

"Ello está dificultando el que la gente vuelva a trabajar. Sí debemos continuar con el subsidio por desempleo (...) pero pagarle a la gente más por no trabajar que por trabajar no alienta a retomar el empleo", había dicho McConnell la semana pasada.

Hay que extender la "ayuda indispensable"

Pero, para algunos economistas, no poner más dinero en el bolsillo de las personas ocasionaría un "desastre" económico del cual sería difícil salir rápidamente. Aseguran que el problema en este momento es el colapso del mercado laboral, donde no hay suficientes trabajos disponibles.

"En este contexto lo que tiene sentido es ayudar a que la gente y a las empresas para que vuelvan lo más rápido posible a ponerse en pie. Lo que quiere decir eso es que hay que proteger los empleos que ya existen y, a la gente que no tiene empleo, permitirle que tenga algo de dinero para ir sobreviviendo y que las consecuencias no sean tan catastróficas", consideró Andrés Vinelli, vicepresidente de políticas económicas del Center for American Progress.