Un cheque de $1,200 llega hasta Suecia: IRS reconoce que envió por error esta ayuda a personas en el exterior que no eran elegibles

Susanne Wigforss es una sueca que vive en Estocolmo y no ha presentado declaración de impuestos alguna al Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés). Pero recibió hace unos meses en su correo el cheque de $1,200 de la ayuda federal por la pandemia del coronavirus , contó a la radio pública NPR .

Wigforss aseguró a NPR que no ha reportado impuestos, pues solo recibe un pequeño pago del Seguro Social por haber trabajado en California durante varios años. La mujer de 78 años aseguró que no cobrará el dinero porque no le pertenece y recordó a las personas que han estado al borde del desalojo sin haber recibido la ayuda aprobada dentro del masivo paquete federal conocido como el CARES Act.