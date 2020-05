¿Habrá otro cheque y una posible extensión de la ayuda por desempleo? Lo que se sabe de un nuevo paquete de estímulo económico

No poner más dinero en el bolsillo de las personas, en medio de la crisis sin precedentes que ha desatado la pandemia del coronavirus , especialmente en el mercado laboral donde casi 40 millones de trabajadores perdieron sus empleos, ocasionaría un "desastre" económico del cual sería difícil salir rápidamente, aseguran expertos .

"Ello está dificultando el que la gente vuelva a trabajar. Sí debemos continuar con el subsidio por desempleo (...) pero pagarle a la gente más por no trabajar que por trabajar no alienta a retomar el empleo", dijo McConnell esta semana citado por el medio The Hill.