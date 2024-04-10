Hoy vence el plazo para presentar la declaración de impuestos al IRS: cómo pedir un plan si no se puede pagar

Video ¿No has presentado tu declaración de impuestos? Sigue estos consejos y no dejes el trámite para último momento

Este lunes es el último día para presentar tu declaración de impuestos a Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) y, si no tienes el dinero para cumplir con el pago de tus 'taxes', aquí te explicamos qué puedes hacer de acuerdo con lo dicho por el IRS.

Es muy importante que tengas claro que puedes pedir una extensión al IRS para presentar tu declaración de impuestos en octubre. Sin embargo, no es posible pedir una extensión en lo que respecta al pago como tal de los impuestos adeudados por tus ingresos del 2023.

Qué puedes hacer | Si estás en aprietos para cumplir con ese pago, el IRS da algunas alternativas. Lo primero: paga al IRS la cantidad que puedas y aplica a un plan de pagos. Es un proceso que puedes hacer en su página web.

El IRS dice que, una vez lo solicites, recibirás "de inmediato una respuesta sobre la aceptación o rechazo del plan de pago, sin tener que llamar o escribir" a la agencia.

Qué opciones de pago tiene el IRS | Son dos. Existe la alternativa de un plan de pago de corto plazo para quienes deban menos de $100,000 en impuestos, penalidades e intereses al IRS. De ser aceptado, con este plan el contribuyente tendrá hasta 180 días para saldar su deuda tributara federal.





La segunda opción es un plan de pago de largo plazo para quienes deban menos de $50,000 en impuestos, penalidades e intereses a la agencia. Con este plan tendrán hasta 72 meses para pagar su deuda.

El IRS aclara que durante el periodo del plan de pago, los intereses y la penalidad por no pagar a tiempo se siguen acumulando. Pero con un alivio en lo que respecta a la penalidad por no pagar a tiempo, debido a que la misma es reducida a la mitad.

Si tienes el dinero, pero no podrás presentar tu declaración antes del 15 de abril | Pide una extensión al IRS antes de esa fecha. Puedes hacerlo en su herramienta conocida como Free File. Y estima tus impuestos y realiza su pago. Con esto evitarás el cobro de penalidades e intereses por parte del IRS.





Recuerda que Free File es la herramienta que puede ser utilizada por los contribuyentes con un ingreso bruto ajustado o adjusted gross income (AGI) en inglés de $79,000 o menos en 2023. El ingreso bruto ajustado o AGI es el número que resulta cuando a tus ingresos le restas los ajustes que te apliquen, como por ejemplo si pagaste intereses por un préstamo estudiantil o pusiste dinero en una cuenta para la jubilación.

El IRS aconseja que, si vives en una zona que sufrió algún desastre, revises si ya gozas de una extensión automática por parte de la agencia federal. Aquí puedes revisar.

