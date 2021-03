Si eres beneficiario del Seguro Social, tu información ya fue enviada al IRS para que pueda salir tu cheque de estímulo

¿Cuándo lo recibiré?

El IRS, sin embargo, no ha precisado cuándo enviará estos cheques de estímulo, especialmente para los beneficiarios que no requieren presentar una declaración de impuestos porque sus ingresos son bajos.

"Puedes usar la herramienta Get My Payment para ver una estimación de cuándo el IRS podría enviar tu pago. (Pero) no verás una fecha para tu pago hasta que el IRS lo procese", aclaró.