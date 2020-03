Calculan que 18% de los restaurantes de California cerrará definitivamente por el coronavirus

La asociación había dicho el viernes que hasta 30.000 restaurantes podrían cerrar en California debido al virus si no recibían ayuda inmediata.

"Colgando de un hilo"

Restaurantes de todo el país ahora se encuentran bajo medidas parecidas. Muchos de ellos están tratando de sobrevivir vendiendo comida para llevar, pero esto no compensa las pérdidas de ventas.

“No es exagerado decir que la mitad de los restaurantes abiertos están colgando de un hilo. Muchos de ellos no saben si seguirán abiertos en una semana”, puntualizó la portavoz. Uno de estos dueños de restaurantes en aprietos es Iván Vásquez, quien tiene 76 empleados en sus dos restaurantes en el área de Los Ángeles llamados Madre Oaxacan Restaurant and Mezcalería .

“Hablé con los dueños de mis locales y me dijeron que me pueden dar una extensión para la renta pero les tenemos que pagar en 4 o 5 meses. Ellos recibirán su dinero en unos meses pero a nosotros nadie nos pagará los ingresos que no hemos ganado. Sólo nos darán préstamos”, afirmó.