Donald Trump

A qué se debió la abrupta caída de las acciones de la red social de Trump a solo unos días de salir a la bolsa

El desplome se produjo justo después de que la compañía Trump Media & Technology Group informara que en 2023 perdieron más de $58 millones e ingresaron solo alrededor de $4 millones.

picture
Por:Univision y Agencias
Video ¿Por qué Donald Trump empezó a vender biblias a través de sus redes sociales?

Las acciones de la compañía de redes sociales de Donald Trump cayeron más de un 21% este lunes, apenas seis días después de que empezaran a cotizar en bolsa, bajo el símbolo de DJT.

El desplome se produjo justo después de que la compañía Trump Media & Technology Group —cuyo producto estrella es la red social Truth Social de Donald Trump, lanzada en febrero de 2022— informara el mismo lunes que en 2023 perdieron más de $58 millones e ingresaron solo alrededor de $4 millones.

Aunque los ingresos del año pasado fueron casi el triple con respecto a los $1.5 millones obtenidos en 2022, las pérdidas representaron un pronunciado descenso con respecto a las utilidades de $50.5 millones que la empresa del expresidente reportó para 2022, de acuerdo con documentos de la compañía presentados a reguladores de valores.

De acuerdo con registros financieros citados por BBC, el año pasado Trump Media pagó unos $40 millones en intereses y gastos y tuvo unos $16 millones de pérdidas.

Además, la compañía dijo el lunes a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) que tienen "dudas sustanciales" de que puedan tener "fondos suficientes para hacer frente a sus obligaciones a medida que venzan", por lo que esperan "seguir incurriendo en pérdidas operativas y flujos de efectivo negativos de las actividades operativas en un futuro previsible".

Sin embargo, aun después del desplome bursátil de este lunes, la empresa sigue valiendo unos $6,700 millones.

Trump Media & Technology Group: ¿acciones destinadas a caer?

Tras fusionarse con una empresa de cheques en blanco llamada Digital World Acquisition Corp., Trump Media comenzó a cotizar el 26 de marzo en el mercado de valores Nasdaq.

En sus primeros días de cotización, las acciones subieron, otorgándole a la compañía un valor estimado de $11,000 millones. En ese momento llegaron a superar los $79, pero desde entonces han empezado a caer y este lunes cerraron a $48.66, por debajo de su precio de oferta inicial, de $49.95, lo que implica que incluso los primeros inversores están viendo pérdidas.

El valor de las acciones de Trump Media subió gracias al apoyo de pequeños inversores que al parecer han puesto su dinero como una forma de mostrar apoyo al expresidente, sumido en una serie de problemas legales y financieros.

Guía de los juicios contra Trump: sus casos como presidente, empresario o ciudadano

Guía de los juicios contra Trump: sus casos como presidente, empresario o ciudadano

1 min


Pero expertos de la industria han asegurado que las acciones de la compañía estaban destinadas a caer, ya que su producto estrella, Truth Social, está perdiendo usuarios y consume demasiado efectivo.

El volátil comportamiento bursátil de Trump Media, con sede en Florida, ha sido comparado con el fervor que generaron las llamadas 'acciones meme', que impulsaron notablemente a empresas en apuros como GameStop y la cadena de películas AMC Entertainment en 2021.

Las llamadas 'acciones meme' son las que ganan repentina popularidad en las redes sociales, provocando aumentos de precios a medida que los inversores en línea se apresuran a comprar y aún cuando el producto como tal no tenga gran valor.

Trump Media, ¿salvavidas financiero de Trump?

Trump Media había sido visto como el potencial salvavidas financiero de Trump, en medio de una avalancha de desafíos legales y financieros que enfrenta el expresidente, quien busca volver a la Casa Blanca en 2025.

Además de cuatro casos penales, cada uno de los cuales cuenta con sus propios y costosos abogados, Trump enfrenta una multa por fraude civil de más de 454 millones de dólares después de que un juez del estado de Nueva York dictaminó que él y otros en su compañía habían alterado sus estados financieros inflando su riqueza para engañar a bancos, aseguradoras y otros.

La semana pasada, Trump obtuvo un respiro cuando un tribunal de apelaciones recortó a $175 millones la cantidad que necesita para suspender el cobro mientras apela. El exmandatario pagó esa suma la noche de este lunes.

Trump ya pagó antes una fianza de 92 millones de dólares, tras ser declarado responsable de agredir sexualmente y difamar a la escritora E. Jean Carroll. El dinero está destinado a garantizar que ella reciba una recompensa del jurado por sus ataques verbales contra ella, si pasa las apelaciones.

No está claro cuánto efectivo le queda a Trump después de todo esto. El expresidente dijo tener alrededor de $294 millones en efectivo o equivalentes de efectivo en su estado financiero anual más reciente para el año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2021.

La plataforma de redes sociales de Trump tiene problemas financieros y legales

La plataforma de redes sociales de Trump tiene problemas financieros y legales

4 min


Después de eso, según los abogados del estado de Nueva York, agregó alrededor de $186.8 millones por la venta del contrato de arrendamiento de su hotel en Washington en mayo de 2022 y los derechos para administrar un campo de golf en la ciudad de Nueva York en junio de 2023.

La entrada de Trump Media en el mercado público podría generarle miles de millones al expresidente, quien posee casi el 60% de la compañía.

Esto sería en teoría, si liquidara sus acciones, pero por el momento no puede hacerlo, ya que una disposición le impide a personas con información privilegiada, como él, vender sus acciones durante los seis meses posteriores al debut en el mercado de valores.

Aún así, algunos expertos han especulado que la junta directiva de Trump Media podría concederle a Trump una exención y permitirle vender acciones para ayudar a cubrir sus facturas legales.

Según un reporte de Bloomberg, la caída de las acciones de Trump Media hizo que el patrimonio neto del expresidente se redujera en 1,000 millones.

Con información de AP y BBC.

Video Trump dice tener $500 millones en efectivo, pero quiere usarlos en campaña y no para pagar fianza en Nueva York
Donald TrumpBolsaApelaciones

