Nike asegura estar "profundamente preocupada" por las acusaciones contra Cristiano Ronaldo

La denuncia

Ella negó con la cabeza. "Cuando no lo toqué, me rogó que le hiciera sexo oral. Como, ¡qué idiota! (...) Me reía de él porque pensé: '¿Esto es una broma? Este tipo que es tan famoso y tan sexy... es un maldito perdedor y un asqueroso".

Pero Ronaldo, según su versión, no se desanimó y le pidió un beso. Ella accedió con tal de no pasar de eso. Pero no fue así: "Comienza a acercarse a mí con mucha fuerza. Y empieza a hacerme cosas, a tocarme, a agarrarme... lo alejé y seguí diciendo 'No' ".

"Después de que me atacó, no me dejó salir de nuevo. No me dejaba salir. Y me llamaba 'nena, nena'. Me miró con esa mirada, esa mirada culpable. Casi como si se sintiera mal. No lo recuerdo, pero estoy bastante segura de que dijo 'lo siento' o '¿estás herida?'", relató la mujer al semanario alemán.