Cristiano Ronaldo niega haber violado a una mujer en un hotel de Las Vegas

El jugador protugués Cristiano Ronaldo negó este miercoles la acusación de violeción sexual hecha por una mujer estadounidense al afirmar que tiene "limpia su conciencia".

Kathryn Mayorga, de 34 años, afirma que el futbolista portugués la violó en el Palm Hoteland Casino de Las Vegas el 13 de junio de 2009 mientras ella le decía repetidamente que no, según una demanda presentada el viernes pasado en el condado de Clark en esa ciudad de Nevada.

"Niego terminantemente las acusaciones contra mí", escribió Ronaldo en Twitter. "La violación es un crimen abominable que va en contra de todo lo que yo soy y creo".



"Por muy claro que pueda ser para limpiar mi nombre, me niego a alimentar el espectáculo mediático creado por personas que buscan promocionarse a mis expensas", se lee en su reacción en esa red social.

En otro tuit agrega: "Mi conciencia clara me permitirá esperar con tranquilidad los resultados de todas las investigaciones".





Mayorga, que en ese entonces tenía 25 años, dice que Ronaldo la invitó a ella, a un amiga de ella llamada Jordan y a otras personas a su suite en el penhouse. Según la demanda de Mayorga, Ronaldo le pidió que se uniera al grupo en un jacuzzi y le ofreció unos pantalones cortos y una camiseta para que se los pusiera, porque ella solo llevaba puesto su vestido.

Mientras Mayorga se cambiaba en un baño, dijo que Ronaldo se le acercó y le mostró el miembro. "Básicamente me rogó que le tocara el pene durante 30 segundos", contó Mayorca a Der Spiegel.

Ella negó con la cabeza. "Cuando no lo toqué, me rogó que le hiciera sexo oral. Como, ¡qué idiota! (...) Me reía de él porque pensé: '¿Esto es una broma? Este tipo que es tan famoso y tan sexy... es un maldito perdedor y un asqueroso".

Pero Ronaldo, según su versión, no se desanimó y le pidió un beso. Ella accedió con tal de no pasar de eso. Pero no fue así: "Comienza a acercarse a mí con mucha fuerza. Y empieza a hacerme cosas, a tocarme, a agarrarme... lo alejé y seguí diciendo 'No' ".

Ronaldo, dice Mayorga, la empujó a una habitación y la violó sin usar condón mientras ella gritaba: "No, no, no, no".

"Después de que me atacó, no me dejó salir de nuevo. No me dejaba salir. Y me llamaba 'nena, nena'. Me miró con esa mirada, esa mirada culpable. Casi como si se sintiera mal. No lo recuerdo, pero estoy bastante segura de que dijo "lo siento" o "¿estás herida?", relató la mujer al semanario alemán.