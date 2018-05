Otra torre 'Trump' está a punto de perder su nombre en Manhattan

Los vecinos del edificio de la 200 Riverside Boulevard, en Nueva York, le ganaron una batalla a Donald Trump. Su fachada dejará de lucir el nombre "Trump" tras la decisión este jueves de un juez estatal que le permitió a los residentes del rascacielo votar por dejarlo o quitarlo.

La jueza Eileen Bransten rechazó el argumento de los abogados de la Organización Trump para mantener la insignia dorada, cuenta el diario The Washington Post. Según ellos, el acuerdo de licencia prohibía quitar ese nombre. "Eso no es lo que señala el documento" del acuerdo firmado con la empresa propietaria, replicó Bransten al leer su decisión en la sala de Manhattan. "La corte no encontró convincentes los argumentos de los demandados", agregó.



Ella explicó que la asociación de vecinos puede votar, aunque la Organización Trump objete el proceso, y que las letras que se leen ahora serán derribadas cuando una mayoría de dos tercios de los residentes lo haya decidido en una votación.

Lawrence Rosen, abogada de la corporación, aseguró que apelarán y que en caso de que haya una votación, ellos harán un escrutinio para evitar que se incurra en errores. "Vigilaremos cuidadosamente el proceso para asegurarnos de que las cosas se hagan correctamente", dijo al Post.

El cambio de nombre no supondría una pérdida de dinero para la Organización Trump. Sin embargo, Eric Trump, hijo del ahora presidente de Estados Unidos, aseguró al diario en un correo electrónico que la pelea en este caso vale la pena para preservar el legado de su padre como constructor.





En noviembre de 2016, poco antes de la elección presidencial, los vecinos de otra torre de este complejo, la 160, retiraron el nombre de la fachada luego de que unos 600 residentes firmaran una petición por Internet. La solicitud comenzó a circular justo después de que se conociera un video de 2005 en el que Trump alardeaba de haber manoseado y besado a mujeres sin su consentimiento.

El Trump Place está conformado por tres torres que se asoman al río Hudson en el Riverside Park. En ese tramo del parque suele haber exposiciones y es justo donde inicia el carril de bicicletas que llega hasta el norte. Está cerca de la Ópera y de la Filarmónica de Nueva York, y le corresponde uno de los mejores colegios de la ciudad.

Son propiedad de una empresa llamada Equity Residential, que mantuvo el nombre de los edificios construidos en 1999, cuando la marca "Trump" era reconocida en una ciudad con un crimen rampante. Cada edificio cuenta con 1,325 apartamentos.