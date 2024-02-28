Por cada falsedad en español sobre Putin se viralizaron unas cinco acerca de Zelensky desde el inicio de la guerra en Ucrania

Determinar la cantidad de verificaciones publicadas durante un período específico es una de las maneras más simples y efectivas de estimar la magnitud e impacto de una ola de desinformación particular.

Basándonos en un estudio de este tipo, a partir de las verificaciones recopiladas por Google en los últimos dos años, podemos afirmar con cierta confianza que las narrativas falsas sobre la guerra entre Rusia y Ucrania han encontrado un terreno extremadamente fértil entre los hispanohablantes y que obedecen al patrón de mentiras propagadas por el Kremlin.

Desde el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, hasta el sábado de la semana pasada, cuando el mundo recordó los dos años del conflicto, al menos 1,425 chequeos ya habían sido publicados por la comunidad internacional de verificadores de hechos, mencionando a Vladimir Putin o a Volodymyr Zelensky en el contexto del enfrentamiento armado. Este conjunto de verificaciones está almacenado y disponible para consulta pública a través de Fact Check Tools API, creada por la big tech. Esta semana, descargué estos datos y comencé a analizarlos.

Entre los 35 idiomas representados en esta base de datos, el inglés es el más predominante. De las 1,425 verificaciones que mencionan a "Putin" o a "Zelensky" difundidas desde el inicio de la guerra, 527 (37%) están en este idioma . Sin embargo, resulta llamativo que el español ocupe el segundo lugar en la lista.

En dos años de guerra, 138 (casi 10%) de los chequeos que mencionan a uno de los presidentes están en nuestro idioma, una lengua (vale la pena recordar) bastante diferente de las eslavas habladas en la zona de guerra, y que predomina en América Latina, un territorio ubicado en otro continente muy distante del frente de batalla. ¿Cómo podríamos justificar esto cuando, al menos hasta 2022, el español era menos popular que el mandarin (chino) y el hindi (dos idiomas hablados en las cercanías del territorio en guerra)?

Se necesita realizar más estudios e investigaciones. Prometo volver a este tema.

Pero hay un punto que queda muy claro en este primer análisis: en español, al menos, el presidente ucraniano ha sido objeto de mucha más desinformación que su homólogo ruso. De las 138 verificaciones publicadas en este idioma dentro del período analizado, 21 (15%) son sobre Putin. Las otras 117 (85%) se refieren a Zelensky. Es decir, eso supone que por cada falsedad acerca del mandatario de Rusia se viralizaron unas cinco sobre el líder de Ucrania.

También queda patente que las mentiras difundidas en español que tratan sobre el presidente de Ucrania se alinean con las narrativas desinformativas que el Kremlin y sus seguidores en todo el mundo intentan difundir. Entre las falsedades verificadas sobre Zelensky, muchas intentaban asociarlo al nazismo (a pesar de que el líder ucraniano es judío) y otras buscaban acusarlo de corrupción (con mal uso del dinero que logró recaudar en Occidente). Varias notas indican como falsa la acusación de que el mandatario ucraniano consume drogas y otras tantas niegan intentos de acercarlo de forma inadecuada a la comunidad LGBTQ+.

Es falsa, por ejemplo, la foto que se viralizó entre hispanohablantes en la que Zelensky aparece llevando una camiseta con un símbolo del partido de Hitler durante su discurso ante el Congreso de Estados Unidos. También se ha manipulado la imagen en la que el presidente de Ucrania muestra una camiseta amarilla con una esvástica dibujada en azul. En la fotografía original, en realidad, sostiene una camiseta del uniforme de la selección ucraniana de fútbol que lleva el número 95 en la parte posterior.

Los videos que supuestamente muestran a Zelensky bajo la influencia de la cocaína , admitiendo ser adicto a las drogas , o con un polvo blanco (similar a la cocaína) en su mesa de trabajo, han sido calificados por varios verificadores del mundo —y por los que trabajan en español también, por supuesto— como deepfakes. Uno de estos es fruto de un chiste (poco gracioso) realizado por un comediante.

Tras estas oleadas de ataques desinformativos, el presidente ucraniano tuvo recientemente que enfrentarse a documentos falsamente creados para "probar" que él había comprado yates o una mansión millonaria en Alemania. Zelensky también fue objeto de absurdos tecnológicamente generados. La foto que lo ubica en la marcha del orgullo gay de Nueva York en 1991 fue manipulada. En ese entonces, el hoy presidente de Ucrania tenía solamente 13 años.

Entre las 21 desinformaciones sobre Putin verificadas por chequeadores que trabajan en español, el objetivo pareciera ser la amplificación de la importancia del líder ruso —en un camino opuesto al seguido por las 'fakes' sobre Zelensky. El mandatario ruso no dio, por ejemplo, un discurso "a todos los ciudadanos de la Tierra" y no fue portada en la revista Time. Puede que Putin sea un político poderoso a cargo de una de las naciones más importantes del planeta, pero aún no hay pruebas de que se involucre en la política de Perú o de Bolivia.

Del conjunto de 21 mentiras contadas en español sobre el presidente de Rusia, la única que puede que le haya dado algún dolor de cabeza es la foto en la que él supuestamente aparece arrestado, usando esposas. Los fact-checkers del mundo ya avisaron que es pura inteligencia artificial.

Cristina Tardáguila es fundadora de Lupa y consultora de investigación de DDIA.org.