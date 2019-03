Padre latino detenido por la muerte de su bebé reconoce que lo tiró contra el suelo porque no dejaba de llorar

Durante una audiencia en la corte este miércoles, los fiscales revelaron que el bebé se fracturó el cráneo, sufrió una hemorragia y tuvo moratones en la cabeza. Según 4 New York , el acusado no mostró ningún tipo de expresión cuando uno de los fiscales dijo a los jueces que él había reconocido haber tirado el niño al piso.

No es la primera vez

Según The New York Post , Rodríguez se mantuvo en silencio durante la audiencia, sin embargo sí explicó previamente a los investigadores del caso lo sucedido.

"Ok, accidentalmente golpeé la cabeza de Aiden contra la puerta y él no paraba de llorar", admitió el padre, según la denuncia penal. Y continuó: "Me enojé y tiré a Aiden con la cara hacia abajo contra el suelo", agregó. "Me frustré y lo tiré al suelo", recalcó.