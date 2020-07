Su esposo murió de covid-19 y perdieron el cadáver: apareció dos semanas después en un camión de mudanza

Al día siguiente de su traslado, el 10 de abril, era su cumpleaños 72. Su enfermera, Tamaykia Epps, le escribió "Feliz cumpleaños" en la pizarra blanca de su habitación y desde la cocina le enviaron una tarjeta y un dulce, pero ya no tenía ganas de comer y en los días siguientes no hizo más que empeorar y sus niveles de oxígeno comenzaron a caer.

De 63 años, Mitzi hizo un esfuerzo por contener las lágrimas e intentó mostrarse sonriente ante su marido, pero él solo abrió los ojos cuando ella empezó a cantar 'Walk with the Lord', una canción de su iglesia. "No te preocupes por mí, estaré bien", le dijo a su esposo. "Vuelve con tu madre y tu padre y tus hermanos y hermanas".