Este hispano cumple 100 años en una casa de cuidados y su esposa le da una sorpresa a pesar del coronavirus

El matrimonio está separado. Él está en una casa de cuidados en Fremont, California, y ella tiene dos meses y medio obedeciendo la cuarentena en su casa con uno de sus hijos. No pueden visitarlo. Sin embargo esta odiosa separación, que busca que ninguno de los dos se infecte con el mortal virus, no ha evitado que ella celebre la fecha con distancia social y con la complicidad del centro de cuidado, sus cuidadores y familia.

La separación ha estado empezando a afectar al cumpleañero. “Me llamaron para decirme 'Gladys, qué pena, don Carlos bajó de peso cinco libras...'. ¿Qué pasó? Puede tener depresión, obviamente, porque no me ve. No ve a su hija, no ve a su nieto, no puede salir de allí”, cuenta por teléfono.