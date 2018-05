Un hombre en Florida murió al explotarle un cigarrillo electrónico

Por ello, la agencia federal recomienda no llevar cigarrillos electrónicos en los bolsillos y mucho menos tenerlos junto a llaves o monedas, ya que ello puede provocar un corto circuito en la batería e incendiarse. No recargar los cigarrillos con cargadores de tabletas o celulares. No cargarlos mientras duermes o cuando no estás en la casa. No cargarlos sobre superficies que se puedan quemar, como paños o telas, mucho menos sobre un sofá o la cama. Una vez se daña o moja la batería, hay que cambiarla. Usar las baterías recomendadas para el dispositivo. No modificar los cigarillos electrónicos. No someterlos a temperaturas extremas.