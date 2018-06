Luna, el mega yate de 500 millones de dólares protagonista del divorcio más caro de Reino Unido

Luego de que un juez del Tribunal Superior de Londres ordenara al hombre de negocios el pago a su exmujer de 646 millones de dólares o la entrega del yate Luna, valorado en 500 millones de dólares, como compensación, la embarcación emprendió un viaje que concluyó en Dubai, de donde no se ha movido.

Como era de esperarse, el multimillonario no está dispuesto a ceder una de sus propiedades más preciadas. Para quedarse con ella ha alegado que el futuro de la embarcación debe ser dictado por un tribunal de Dubai (y no de Londres), el cual tendría que determinar no aplicar la británica de transferir la propiedad a Tatiana.