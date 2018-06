Razones de asilo

Sessions remarcó que la INA “claramente” establece cinco razones de asilo, siendo ellas persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo social u opinión política en particular.

Papel clave

“Actuaremos estratégicamente con nuestros colegas de DHS y de todo el gobierno y no dudaremos en redistribuir los recursos y modificar las políticas para enfrentar los nuevos desafíos a medida que surjan”, indicó.

Temores fundados

“El señor Sessions esta equivocado y no está al tanto sobre el desarrollo judicial en los casos de asilo político”, dice Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego.

De las cinco razones de asilo, agrega, “la pertenencia a un grupo social en particular es el grupo más amplio y corresponde por ejemplo a personas que han sufrido abusos de violencia doméstica”.

“Ha habido mucha discusión sobre este tema, en particular la violencia doméstica”, señala Velásquez. “Estamos hablando de mujeres que han sido brutalizadas de manera espantosa. En lo personal he litigado en asilos que han sido otorgados por esta causal que el fiscal Sessions no mencionó en su anuncio”.