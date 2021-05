Se estanca en México caso contra la Luz del Mundo y exfieles acusan que es por presiones políticas

Naason se declaró no culpable en la corte de Los Ángeles y sus abogados han insistido en que la fiscalía no ha probado la participación de menores de edad en encuentros sexuales en los que estaba presente el pastor. También han alegado que los mayores de edad que aparecen en los videos habían dado su consentimiento.

Una red de trata de personas

En esta situación de vulnerabilidad fue entregada Sochil Martin a los abusos de la iglesia desde que era una niña. Ella asegura que una de sus tías fue quien la llevó con Samuel, el padre de Naasón, y le enseñó a bailarle de manera sensual. “Le cuento a mi tía y me dice que debo aceptar todo eso, que no me escandalizara, que para eso ella me había educado”.