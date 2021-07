"Acribillaron a balazos a mi marido (...) sin que pudiera hablar": las primeras palabras de la viuda de Jovenel Moise

"Veinticinco años de matrimonio, ¡25 años de vida juntos! En una noche, esos maleantes me lo arrebataron de las manos. Mis lágrimas serán incesantes. Mi corazón sangrará por siempre. Sin embargo, no podemos permitir un segundo asesinato del presidente. Yo hago mi duelo pero no podemos aceptar que el país se derrumba o que la sangre de mi marido (...) haya sido derramada en vano".