López Obrador envía una carta a Trump para ofrecerle una nueva relación, basada en cuatro puntos

La primera reunión de alto nivel entre el presidente electo de México y los secretarios de Trump duró poco más de una hora. Según dijo más tarde el futuro canciller de López Obrador, Marcelo Ebrard, se trató de "un diálogo franco, respetuoso y cordial", en el que no abordaron ningún tema en detalle.

"Desde luego que todavía no abordamos con detalle los temas (de la agenda bilateral). López Obrador les entregó una propuesta de bases de entendimiento entre los dos gobiernos para los próximos años. No vamos a dar a conocer los detalles de la propuesta hasta que no esté en manos del presidente Trump. Cuando el presidente Trump tenga la carta en sus manos, la daremos a conocer a los mexicanos", agregó Ebrard.