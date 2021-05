El barrio de 'La Hermosa Provincia': bajo los reflectores de La Luz del Mundo

Pero la vestimenta no es lo único que distingue a las mujeres de los hombres en esta religión. Al interior de la iglesia las mujeres no puedan sentarse junto a los hombres ni entrar por la misma puerta. A ellas las sientan sobre las bancas ubicadas del lado derecho, frente al altar, y a ellos en el ala izquierda.

“Recientemente me compré dos faldas largas porque dije: son hermosas, no tiene nada de malo. Son elegantes, son bonitas. Pero antes yo las miraba con coraje, miraba el pelo largo, con coraje”, dijo Sochil Martin, la principal denunciante de abusos en la iglesia.

“Lo normal es que uno conozca a su novia antes del noviazgo y platiquen”, dijo Sergio Meza, expastor de la iglesia, quien se casó con una fiel a quien no conocía. “¿Cómo de la noche a la mañana estoy acostado con una mujer que no conozco y ella con un hombre que no conoce?”.

La Hermosa Provincia

Bajo vigilancia

Santa Convocación

Jerarquías incondicionales

Cuando Figueroa lo descubrió sus padres, miembros de la iglesia, le pidieron que no dijera nada a las autoridades. “Después me llamó el encargado para convencerme de que lo dejáramos en manos de Dios”, dijo Figueroa. “Ahí fue donde dije esto no es normal, no se lo vamos a dejar a Dios. Este es un caso legal”.