Al menos nueve muertos al desplomarse el escenario en un evento del candidato presidencial Álvarez Máynez en México

Video El momento en que se desploma el escenario donde se encontraba uno de los candidatos a la presidencia de México

Al menos nueve personas murieron y otras decenas resultaron heridas este miércoles cuando el escenario en el que el candidato presidencial de México, Jorge Álvarez Máynez, participaba en un evento político se desplomó debido a los fuertes vientos en la ciudad de San Pedro Garza García.

Entre las víctimas mortales se encuentra al menos un niño, tal y como confirmó el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García.

El evento servía como cierre de campaña para Lorenia Canavati, candidata del partido Movimiento Ciudadano (MC) para la alcaldía de San Pedro y al que el aspirante presidencial había sido invitado.



En imágenes compartidas en redes sociales, se ve cómo el acto fue repentinamente interrumpido por la llegada de un fuerte viento que comenzó a sacudir el escenario.

Tras apenas unos segundos, se observa cómo Álvarez Máynez, Canavati y otros dirigentes corren para ponerse a salvo, mientras la pantalla ubicada detrás de ellos se desplomaba.

Acto seguido, la estructura del enorme escenario se viene literalmente abajo.

Protección Civil realizó "revisiones exhaustivas" del escenario

"Me siento muy triste, muy consternado, muy preocupado", dijo Álvarez Máynez en sus primeras declaraciones a medios tras lo sucedido.

El político describió el fuerte viento como "atípico" y aseguró que Protección Civil había hecho "revisiones exhaustivas" del templete horas antes del accidente y no encontraron ninguna señal de riesgo. También destacó que no había alguna advertencia de tormenta en la zona horas antes de comenzar el evento.

“Las condiciones meteorológicas fueron atípicas porque la lluvia duró cinco minutos. Hicimos un chequeo rápido de la integridad de todos, de camino al hospital vimos árboles caídos y en un tiempo tan breve no hay una tormenta o una lluvia como esta en la ciudad", explicó.

Asimismo, confió en que se investigue y esclarezca si hubo o no responsabilidad por parte de quienes autorizaron celebrar el acto.

“Confío en que el alcalde, el gobernador y Protección Civil estatal deslinden la responsabilidad, se hagan las investigaciones de si fueron exhaustivas esas revisiones y esas licencias de Protección Civil“, afirmó.

AMLO y candidatos presidenciales lamentan la tragedia

"Lamento el accidente en San Pedro Garza García, causado por un fuerte viento durante el acto al que asistieron Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano y otros militantes, dirigentes y candidatos de ese partido (...). Abrazo a familiares, amigos de las víctimas y simpatizantes de esa organización. Estamos atentos", escribió en X (antes Twitter) el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, las otras dos candidatas que se disputarán la presidencia con Álvarez Máynez en las elecciones del próximo 2 de junio, lamentaron igualmente lo ocurrido.

“Deseo esté todo bien con las y los candidatos y asistentes al evento de MC en Nuevo León”, dijo Sheinbaum, candidata del partido oficialista Morena, antes de conocer el alcance de la tragedia.

"Mis condolencias y oraciones con las familias de los fallecidos, y mis deseos de pronta recuperación a todas las personas heridas.", tuiteó Gálvez, aspirante por la coalición que aglutina a los partidos PAN, PRI y PRD.

Álvarez Máynez informó que decidió suspender todas sus actividades de campaña previstas para este jueves y que había retrasado su vuelo de regreso previsto desde Nuevo León a Ciudad de México para continuar pendiente del estado de salud de los heridos, entre quienes se encuentran miembros de su equipo de campaña.

"Aquí estaré hasta que la última persona lesionada sea trasladada a un hospital", dijo, a la vez que prometió que ofrecerá todo su apoyo a las víctimas.

"Creo que tenemos que tener un alto grado de solidaridad porque no hay nada que pueda reparar un accidente de esta naturaleza, un daño de esta naturaleza… No van a estar solas, no van a estar solos en esta tragedia y en las consecuencias que tenga en sus vidas”, concluyó.

