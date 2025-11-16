Chile elige presidente en un clima de mayor inseguridad en el país y un auge de la extrema derecha

Video De Florida a Chile: El reencuentro entre una mujer robada al nacer y su familia biológica

Chile vota para elegir presidente este domingo con candidatos favoritos entre dos extremos: la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast, en una elección marcada por el temor al crimen que una mayoría vincula con la migración irregular.

Pese a ser uno de los países más seguros del continente, el repunte de la inseguridad en los últimos años propulsó a la extrema derecha, que promete deportaciones a gran escala y mano dura contra la delincuencia.

Por primera vez, en estos comicios el voto es obligatorio, tras la promulgación de una ley en 2022 que estipula multas de hasta 100 dólares para quienes se ausenten de la votación. Anteriormente, el sufragio solo era obligatorio para los electores que se hubieran registrado previamente.

La votación comenzó a las 8:00 am locales, con la apertura de más de 40,000 mesas de votación, que funcionarán durante 10 horas, según la agencia AFP.

Más de 15.6 millones de votantes están convocados para elegir entre ocho candidatos al sucesor del izquierdista Gabriel Boric, y renovar la Cámara de Diputados y la mitad del Senado.

Con pequeñas filas en algunos lugares de sufragio, la votación se desarrollaba de forma apacible. Entre los votantes, algunos acudían con ropas de ejercicio antes de su carrera matinal, otros en sillas de ruedas o apoyados por bastones. Otros, iban acompañados de sus perritos o niños.

Boric fue uno de los primeros en sufragar y acudió acompañado de Violeta, su hija nacida el pasado junio. Se detuvo a saludar y sacarse fotos con algunos simpatizantes que lo esperaban en un colegio de Punta Arenas, en el extremo sur de Chile.

“Ahora puedo estar votando con Violeta y estar fortaleciendo la democracia es una alegría”, dijo a los periodistas antes de la votación. “Chile es una familia y pese a las diferencias vamos a estar juntos siempre”.

De la izquierda a la extrema derecha: quiénes son los candidatos con más posibilidades

Ocho candidatos aspiran al sillón presidencial, con la disputa centrada entre la permanencia del oficialismo, encabezado por Jara, y un giro ideológico plasmado en la candidatura de Kast, uno de los principales referentes de la extrema derecha latinoamericana y quien aspira por tercera vez a La Moneda.

Jara, una comunista moderada que representa a una coalición de centro-izquierda, y Kast, jefe del Partido Republicano, encabezan la intención de voto, aunque ninguno con el margen suficiente, por lo que es muy probable que haya un balotaje el 14 de diciembre.

Mientras Jara confía en sumar votos de la mano de sus logros como exministra del Trabajo del saliente gobierno —desde donde impulsó medidas como la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, la implementación de una ley contra el acoso laboral y la reforma de las pensiones — Kast ha prometido un “gobierno de emergencia” para devolver al país “el orden, la libertad y el respeto por las instituciones”.

Los otros candidatos de la derecha son la economista Evelyn Matthei y el libertario Johannes Kaiser, quien ha ganado aliento con un discurso que promete medidas “drásticas” contra la delincuencia y la inmigración irregular.

Kaiser acudió a votar en un colegio del barrio Providencia, donde fue saludado por simpatizantes al grito de “viva Chile”. En diálogo con la prensa aseguró que apoyará a cualquier candidato de oposición que avance a segunda vuelta. “Mi respaldo va a ser irrestricto a quien sea que compita con la candidata del gobierno”.

Igualmente emitió su voto en horas de la mañana Matthei, quien expresó confiar que pasará a segunda vuelta. “Siempre he estado convencida”.

Para resultar electo, cualquiera de los aspirantes debe superar el 50% de las papeletas válidas, lo que le otorga a los indecisos —que representan cerca del 20% del electorado— un papel clave en estos comicios.

“Hay una parte importante del electorado que está desideologizado. No le cree ni a la izquierda ni a la derecha pero quiere respuestas”, dijo a la agencia AP el analista político Guillermo Holzmann. "Y ese electorado es el que no se refleja en las encuestas".

Los temas centrales de estos comicidios: seguridad, migración y economía

Pese a las diferencias ideológicas, los proyectos de los principales contendientes tienen similitudes respecto de los tres ejes centrales que han dominado la campaña: seguridad, migración y economía.

Los homicidios en Chile aumentaron un 140% en la última década, para pasar de una tasa de 2.5 a 6 por cada 100,000 habitantes, según el gobierno. El año pasado, la fiscalía reportó 868 secuestros, un 76% más con respecto a 2021.

Si bien son estándares bajos incluso a nivel mundial, el problema es "la llegada del crimen organizado y delitos desconocidos hasta ahora en nuestro país, como el sicariato", sostiene Gonzalo Müller, director del Centro de Políticas Públicas.

Todos los candidatos han prometido medidas contundentes para frenar el aumento de la delincuencia, que incluyen la modernización de los aparatos policiales y el endurecimiento de las leyes contra el crimen organizado, así como controlar el flujo migratorio en Chile, donde se calcula que hay unos 330,000 extranjeros sin papeles.

Fiel a su estilo de mano dura, Kast advirtió que expulsará a todos los que estén en situación irregular en el país, de unos 18 millones de habitantes, e instó a que “salgan de Chile hoy”.

"Lo advertimos con tiempo para que nadie se sorprenda después del 11 de marzo de que vamos a tener que tomar medidas drásticas”, dijo en un masivo acto en la antesala de la votación.

En tanto, Jara no ha mencionado las deportaciones a gran escala, pero su programa apunta al fortalecimiento del control fronterizo y propone a su vez la creación de un registro de extranjeros.

En materia económica, los candidatos prometen impulsar una economía que nunca logró recuperarse del todo de la pandemia de coronavirus, con un exiguo crecimiento de 0.2% en 2023 y 2.6% el año pasado.

Jara ha centrado sus propuestas en mantener y ampliar algunos beneficios obtenidos durante la gestión del saliente Boric, entre las cuales destaca la imposición de un “salario vital” mínimo de 750,000 pesos (unos 800 dólares).

Kast defiende un Estado mínimo y pretende poner en marcha un recorte fiscal de unos 6,000 millones de dólares en 18 meses, aunque no ha detallado la fórmula para concretar el ajuste. Aseguró, no obstante, que su propuesta de reducción de gastos no afectará la entrega de beneficios sociales.

Mientras, la economista Matthei se ha comprometido con un crecimiento del 4%, crear unos 800,000 nuevos empleos formales y realizar un ajuste fiscal de 8,000 millones de dólares en cuatro años, recortando “gastos insuficientes” como las compras públicas y la burocracia estatal.

El plan económico de Kaiser apunta a liberar aún más la economía, con un Estado mínimo, fomento a los emprendimientos y reducciones de impuestos.

Con información de AP y AFP.

