El grupo de WhatsApp que recoge el nuevo temor de los venezolanos en Ecuador

Se llama Venezolanos en Ibarra y desde la noche de este domingo, que ellos comparan con 'la noche de los cristales rotos' en la Alemania nazi, comparten mensajes como este: "Amigos quiero comentarles mi caso. Me dice la dueña de la casa que se ha corrido la voz que el presidente del barrio de los Ceibos se va a reunir con la gente de aquí para inspeccionar casa por casa y verificar que no estén encubriendo ni guardando a ningún venezolano. Que venezolano que vea que están escondiendo lo van a multar. Entonces bueno en pocas palabras me toca irme. Ahora no sé si esto sea verdad o es que ya no me quieren tener aquí por todo lo que está pasando 😔"