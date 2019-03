EEUU revoca las visas de 49 de funcionarios de Maduro y sus familias

El enviado de la Casa Blanca no especificó el número de personas afectadas por la nueva medida, pero posteriormente el portavoz del Departamento de Estado, Robert Palladino, precisó en un comunicado que el 28 de febrero se revocaron los visados de 49 "funcionarios que están de acuerdo con Maduro" y sus familias.

"Los partidarios de Maduro que abusan o violan los derechos humanos, roban al pueblo venezolano o socavan la democracia de Venezuela no son bienvenidos en EEUU. Tampoco los miembros de su familia que disfrutan de un estilo de vida privilegiado a costa de la libertad y la prosperidad de millones de venezolanos", dijo Palladino.

No han perdido impulso

Consultado sobre si el intento de desplazar a Maduro con la figura del presidente interino Juan Guaidó había perdido impulso tras el fracaso de la semana pasada, Abrams negó que ese fuera el caso, aunque dejó claro que no considera que se pueda poner plazos fijos a la caída del régimen chavista.

"No estoy preocupado por la supuesta pérdida de impulso que alguna gente aduce. Tu viste que Juan Guaidó se ha convertido en una figura más internacional en las últimas semanas de lo que era antes. No era muy conocido, ahora está en reuniones con una serie de presidentes latinoamericanos, con nuestro vicepresidente", expresó el diplomático quien tiene una larga y polémica historia en el servicio exterior estadounidense.

Sin embargo, consideró que esos países no van a "destinar grandes cantidades de dinero" para apuntalar al gobierno venezolano.

"Les hemos presentado a ellos el argumento, sin éxito hasta ahora, tanto a Rusia como a China, que no se están ayudando a ellos mismos, si su preocupación es la recuperación del dinero que han invertido o prestado: una economía venezolana en bancarrota no podrá devolver esos montos. Solo una Venezuela en recuperación podrá hacerlo y eso no va a suceder bajo el régimen de Maduro".