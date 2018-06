Dos mujeres en un pulso por convertirse en la primera latinoamericana en ser presidenta de la Asamblea General de la ONU

La falta de consenso al interior del Grupo de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Grulac) para impulsar una sola candidatura ha ensombrecido el proceso. En Honduras hay malestar porque Ecuador se apuntó a la carrera por el puesto diplomático en febrero pasado, mientras que el país caribeño lleva seis años promocionando su candidatura. A través de una carta enviada el mismo mes, Tegucigalpa dijo que el gobierno ecuatoriano no honraba su palabra al faltar al acuerdo sellado en 2015, cuando Honduras respaldó al ecuatoriano Patricio Pazmiño para que sea juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A cambio, Ecuador debía dar su apoyo a la candidatura de Honduras a la Asamblea de la ONU. Sobre esto, la cancillería ecuatoriana aseguró que fue un acuerdo del gobierno anterior que no llegó a oficializarse y anunció que no retiraría su candidatura.