México Detienen a exgobernador de Michoacán, México, este martes: ¿De qué acusan a Silvano Aureoles? Esto es lo que se sabe de la detención de Silvano Aureoles, exgobernador del estado de Michoacán en México.

Fue detenido en el estado de Jalisco, Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, en México, es acusado de lavado de dinero.

Presuntamente, Aureoles Conejo desvió 192,733,644 (3 mil 412 millones de pesos según el tipo de cambio de hoy martes 3 de marzo de 2026) destinados a la construcción de siete cuarteles de policía en los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.

La Fiscalía General de la República (FGR) de México, buscaba acusarlo de manera formal en agosto del 2025; sin embargo, Silvano Aureoles se encontraba prófugo desde febrero de 2025.