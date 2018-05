Votar o no votar, ese es el dilema

La discusión no se ha centrado entre las promesas del presidente Maduro y las ofertas de Falcón, sino en otro dilema: votar o no votar. La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) respaldada por sindicatos, gremios, universidades y distintas expresiones de la sociedad civil llama a no acudir a las urnas, al tiempo que Estados Unidos y los 14 gobiernos de América que conforman el Grupo de Lima catalogan esta elección como un “farsa” por la ausencia de garantías y han advertido que no reconocerán sus resultados.