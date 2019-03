Decenas de militares presos: la otra cara de la persecución política de Maduro

Yliangel Urbina Velásquez escucha en todos lados que los militares "no hacen nada", que son "una vergüenza nacional", pero ella lo niega. "Se lo he dicho a mis amigos: ustedes ignoran la cantidad de oficiales que están presos por no apoyar este gobierno", responde con dolor. Ella sí lo sabe porque los ve todos los sábados cuando visita a su hermano, el comandante del Ejército Carlos Urbina Velásquez, recluido desde el año pasado en la cárcel militar de Ramo Verde junto a decenas de uniformados acusados de conspirar contra Nicolás Maduro.