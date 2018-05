Colombia prepara sus elecciones más importantes este domingo, que definirán la estabilidad del proceso de paz y su papel regional

El fin de las FARC ha permitido a los carteles de la droga mexicanos establecer sus redes en el territorio colombiano, donde se registra la mayor producción de cocaína del mundo. Esta nueva realidad no afecta sólo a los países vecinos del sur, como Ecuador, también influye en Centroamérica, por donde pasan las rutas del contrabando hacia el norte.

En la política interna los asuntos en juego no son menos importantes: el resultado de estas elecciones determinará cuál será la orientación de la economía a medio plazo, hasta qué punto habrá un compromiso real para combatir la corrupción en Colombia (donde el escándalo de Odebrecht ha salpicado a la clase política) y se tomarán decisiones vitales respecto a la distribución de la tierra, el conflicto que provocó la aparición de las guerrillas a mediados del siglo XX.

Iván Duque encabezó la campaña del No en el Plebiscito de 2016 para evitar que el Gobierno colombiano firmara un acuerdo con las FARC. Fue una de las voces más moderadas dentro de su bancada, siempre abierto al diálogo, pero desde que se convirtió en candidato ha insistido en que hay puntos que fueron pactados que son necesarios cambiar.

"Hay que asegurar una victoria este domingo para que no vuelva a pasar lo mismo que en las últimas elecciones de 2014", dice a Univision Carlos Flores, coordinador de las juventudes que apoyan a Duque en Bogotá.

Los números le son favorables, pero no tanto. En un censo electoral de 36 millones de votantes, donde las previsiones de abstención oscilan en torno al 50%, Duque cuenta con los más de cuatro millones de fieles uribistas que lo eligieron en la consulta de la derecha en marzo. Otros dos millones de personas votaron por las otras opciones del arco conservador y ahí es donde está el botín que Iván Duque ansía lograr. Estas cifras serían suficiente para garantizarle el paso a segunda vuelta como favorito.

Sus votantes son las clases privilegiadas, con un gran apoyo de colectivos religiosos como el Partido Mira (cristianos con énfasis en las políticas sociales) y el sector más radical de los evangélicos, que jugó un papel destacado en la victoria del No en el Plebiscito. También puede atraer, gracias al voto del miedo, al ciudadano indeciso que teme las políticas de izquierda de Gustavo Petro. Si consigue ganar, a sus 41 años sería el presidente más joven de la historia reciente de Colombia.

Anticipa un cambio en las hasta ahora estrechas relaciones con Estados Unidos. "Colombia no ha tenido una política internacional propia, ha sido un apéndice de Estados Unidos. La guerra contra las drogas ha sido un fracaso. Donald Trump sigue insistiendo en esa vía militar y de represión mientras en su país la gente se está muriendo por consumir sustancias más nocivas que la cocaína", decía en una reunión con la prensa internacional en Bogotá.

En Colombia no se recuerda una campaña presidencial que haya generado tantas adhesiones y odios. Sus discursos ante las masas en las plazas públicas de todo el país y los mensajes bien calculados en las redes sociales han sido sus armas.

"Si no me matan antes, puedo ganar", dice. La suya será una opción pasional, que aglutina a la izquierda tradicional junto a los sectores populares y las minorías. La llave del éxito para él es el apoyo de los que nunca votan, los que odian a la clase política. Ha sabido tocar las teclas que conectan con este sector y apropiarse del voto de castigo anti-establishment.

Su punto débil ha sido su indefinición en los temas más espinosos, lo que la prensa colombiana ha bautizado como "la tibieza de Fajardo". Algo que le puede pasar factura en un electorado tan polarizado. "Es un ataque efectista. Él no gustará al votante que busque un candidato agresivo que grita sus mensajes. Como buen matemático, le gusta explicar bien las cosas", asegura Londoño.

"Somos la sorpresa de las elecciones", proclaman. Su equipo habla de un "cambio revolucionario" en la forma de hacer política en Colombia, de "romper las viejas estructuras del clientelismo, la maquinaria, el todo vale, los votos a cambio de puestos y contratos". "Nosotros no hacemos eso", zanjan.

Su equipo niega rotundamente estos apoyos ilícitos y aprovecha para atacar a Petro por sus denuncias de fraude electoral. "Vargas Lleras pidió en el debate de este jueves a Petro que sea sensato y no quiera convertir a Colombia en Venezuela deslegitimando las instituciones. Este país es una democracia. Que no incendie a la sociedad. Es muy insensato llamar a sus seguidores a salir a la calle si llega a perder este domingo", dice a Univision Ángela Calderón, directora de comunicación de su campaña.

Es la única opción del más veterano de los candidatos, con 71 años: un milagro que demuestre que las encuestas pueden volver a equivocarse en Colombia como sucedió en 2016 con el Plebiscito sobre el acuerdo de paz, cuando nadie apostaba por la victoria del No. Con su habilidad negociadora y mano izquierda, De La Calle (quien parte con apenas un 3,5% de los apoyos en los sondeos) fue uno de los responsables de que las FARC dejaran las armas.

"Gracias a él Colombia tuvo un éxito enorme en el proceso de paz. Los inconvenientes ahorita con los guerrilleros desmovilizados no conciernen a su labor como negociador sino al gobierno en la implementación", dice a Univision Andrea Mariño, del equipo de prensa de su campaña.

Todavía tienen esperanzas. "Nuestra estrategia jamás ha sido pensar en la derrota, si no pasamos a segunda vuelta no sabemos a quién apoyará el candidato. Las encuestas se equivocan y fallan al hablar sólo con unos segmentos de la población donde no está nuestro electorado", defienden.