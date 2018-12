Carla Stefaniak, el rostro internacional de la violencia machista en Costa Rica

SAN JOSÉ, Costa Rica.- La confirmación de la muerte de la turista Carla Stefaniak en Costa Rica no fue un evento aislado. La ciudadana estadounidense de origen venezolano fue asesinada en una semana crítica por la violencia machista en este país centroamericano. En los últimos días, se confirmó la muerte de otras cuatro mujeres costarricenses por ataques de hombres en razón de su género. Ya son 24 en este 2018 y apenas está empezando un mes en que suelen aumentar las denuncias por violencia doméstica.

Las autoridades de Turismo en Costa Rica reaccionaron con preocupación. No es la primera vez en este año. Una mujer española (Arancha Gutiérrez) fue asesinada por un presunto agresor sexual en una playa del Caribe llamada Tortuguero y otra joven mexicana (María Trinidad Mathus) también perdió la vida sobre la arena por un supuesto asalto de una playa de moda llamada Malpaís, en la costa del Pacífico.

Pero el problema tampoco es solo de la industria turística, que representa el 6.3% del PIB de Costa Rica. El caso de Carla Stefaniak es solo una manifestación de la violencia machista que se ha agravado en este 2018, dijo a Univision Noticias la ministra de Mujer, Patricia Mora, al salir de una reunión convocada de emergencia en la Presidencia de la República. Ha sido una semana de pesadilla. “Estamos ante una curva ascendente. Cuando creemos que no podemos ir a más, resulta que en un fin de semana tenemos tres casos y vemos el caso de esta chica con la posibilidad de que haya sido atacada sexualmente”, lamentó.

“Ya no nos pueden decir falazmente que fue por andar sola en la madrugada en una playa. No, ella estaba en su hotel en Escazú (uno de los municipios más ricos del país). Estamos viviendo un punto límite y el abordaje debe ser de urgencia. Los costarricenses parecíamos tener un acuerdo tácito de convivencia, porque hemos soslayado esa violencia machista que también se vive en muchos otros países, claro”, agregó Mora en un tono compungido.

"Hay que hacer algo urgente"

“Hay que hacer algo urgente, grande, que incluya a toda la sociedad porque los crímenes contra las mujeres no solo lo sufren las mujeres”, añadió Mora antes de reconocer que este país centroamericano, reconocido por una seguridad relativa y un ambiente de bienestar, “ha cruzado la línea”. Cifras de un observatorio especializado del Poder Judicial detallan que en 2017 hubo 26 feminicidios, cifra que se prevé aumente en este 2018 porque faltan semanas en las cuales las festividades aumentan la ingesta de alcohol y, por tanto, las manifestaciones violentas.

La nacionalidad del sospechoso y la necesidad de controles fronterizos también han sido objeto de discusión en las redes sociales y en los medios de comunicación, aunque las autoridades y los expertos sostienen que el elemento migratorio no es el causante de la violencia machista. “El machismo no conoce de nacionalidades. El planeta entero vive tiempos oscuros con los discursos de odio", apunta la ministra Mora. " Tenemos que tener cuidado de no justificar la violencia de género cargándola sobre los extranjeros y provocando sentimientos xenofóbicos para seguir pensando que nosotros estamos muy bien así”.