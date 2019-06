AMLO dará su "discurso de la dignidad" pero con un tono distinto tras el acuerdo con EEUU

En esta ciudad fronteriza originalmente, el presidente mexicano tenía pensado encabezar este sábado el “Acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con Estados Unidos”, el cual no se canceló, pero modificó el tono del discurso, después de que el viernes se logró un acuerdo entre ambas partes.

“Lo más importante es que no se aplican los aranceles el lunes y se reconoce que deben de atenderse las causas que originan la migración. No sólo se reconoce, sino que hay el compromiso de que se impulsen programas de desarrollo en Centroamérica, en el sur-sureste de México para que la migración sea opcional, no forzada”, expuso López Obrador este sábado.