Algunas afirmaciones falsas y engañosas que hizo Joe Biden en el foro con electores de Filadelfia

Biden afirmó falsamente que todos los miembros de un equipo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en China "regresaron a casa" antes de la pandemia de coronavirus. El personal se redujo, pero no se eliminó.

Afirmó que la administración Trump dejó de proporcionarles mascarillas a las escuelas. Una agencia sí dejó de hacerlo, pero otra tiene el objetivo de distribuir hasta 125 millones de mascarillas a las escuelas.

Biden afirmó que se opuso a darles más dinero a los estados para los sistemas penitenciarios en 1994. Apoyó una financiación de $6 mil millones, pero no los $10 mil millones que se incluyeron en el proyectode ley final contra la delincuencia.

El exvicepresidente citó un cálculo de que 10 millones de personas perderían el seguro patrocinado por el empleador durante la pandemia, pero no mencionó que la mayoría recuperaría otra cobertura.

Biden dejó la falsa impresión de que 100 millones de personas con afecciones preexistentes podrían perder el seguro si se deroga la ACA. A aquellos con planes de empleadores no se les podrían negar las pólizas.

No pudimos encontrar fundamento para la afirmación de Biden de que "los caldereros me respaldan abrumadoramente". La Hermandad Internacional de Caldereros no ha respaldado a ningún candidato.

Biden dijo erróneamente que el Green New Deal exigía que Estados Unidos "esté libre de carbono" para el año 2030, pero el objetivo de la resolución es menos estricto que ese.

El foro con electores, que se transmitió por ABC, se realizó en lugar del segundo debate presidencial, que se canceló después de que el presidente Donald Trump se negara a participar en un debate virtual. La comisión de debate decidió cambiar a un debate virtual después de que Trump contrajo covid-19 y fue hospitalizado durante tres días, tras lo cual abandonó el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed el 5 de octubre.

En el Centro Constitucional Nacional de Filadelfia, Biden respondió preguntas de miembros de la audiencia socialmente distanciados y del moderador, George Stephanopoulos. Los temas incluyeron la covid-19, los recortes fiscales de Trump, las relaciones raciales, la Corte Suprema, los derechos de las personas LGBTQ, el seguro médico, la restauración del bipartidismo, la fracturación hidráulica, las relaciones exteriores y el proyecto de ley contra la delincuencia que Biden patrocinó en 1994.

Mientras tanto, el presidente estaba en NBC News para un foro con electores de una hora, del cual también verificamos los hechos.





Recortes de personal de los CDC



Biden afirmó falsamente que la administración Trump retiró a todos los miembros de un equipo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en China.

"A principios de febrero, dije que deberíamos mantener a la gente en China", dijo Biden. "Y habíamos establecido en nuestra administración una oficina de pandemias dentro de la Casa Blanca. Había 44 personas en el terreno [en China]. Yo sugerí que deberíamos buscar ... obtener acceso a la fuente del problema. Y hasta donde sabemos, Trump nunca impulsó eso. Todas esas 44 personas regresaron a casa, nunca las sustituyeron".

Como hemos escrito antes, Biden se refería a un informe de Reuters del 25 de marzo que dijo que la administración Trump había reducido el personal de los CDC en China. Pero todo el equipo no regresó a casa, como dijo Biden.

Esa historia, citando documentos de los CDC, dice que la oficina de los CDC en Beijing "se ha reducido a alrededor de 14 empleados, en comparación con aproximadamente 47 personas desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero de 2017".

Reuters dijo que la mayoría de los empleados de los CDC despedidos eran en realidad ciudadanos chinos en la nómina estadounidense. Solo había ocho estadounidenses asignados a la oficina de los CDC en Beijing, y cinco de ellos fueron despedidos al comienzo de la administración Trump. Posteriormente se sumó un cuarto estadounidense, un subdirector.





La FEMA y las mascarillas faciales



Biden dijo engañosamente: "El gobierno inicialmente dijo que iban a proporcionarles mascarillas a todos los estudiantes y todos los maestros y luego dijeron ... el presidente o quien sea dijo, 'No, no. Esto no es una emergencia nacional'".

En septiembre, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) dijo que dejaría de reembolsarles a los estados los costos de las mascarillas para las escuelas, pero el Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS, por sus siglas en inglés) dijo que proporcionaría hasta 125 millones de mascarillas de tela para las escuelas.

NPR informó el 1 de septiembre que Keith Turi, administrador asistente de recuperación de la FEMA, les dijo a los gerentes de emergencias estatales y tribales que la FEMA dejaría de reembolsarles a los estados el 15 de septiembre las mascarillas de tela y otros equipos de protección personal para lugares, como escuelas, que se consideran lugares que no son de emergencia.

"Los cambios reducen lo que constituye una 'medida de protección de emergencia' y, por lo tanto, es elegible para el Programa de Asistencia Pública de la FEMA", según NPR, que obtuvo una grabación de la llamada.

Pero otro programa federal seguirá proporcionándoles mascarillas a las escuelas. La página web de Emergencia de Salud Pública del HHS dice: "El Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos proporcionará hasta 125 millones de mascarillas de tela a los estados para que las distribuyan en las escuelas. La Administración desea que estas mascarillas apoyen a los estudiantes, maestros y personal en la reapertura de las escuelas públicas y privadas, con énfasis en los estudiantes de bajos ingresos o con grandes necesidades y las escuelas que brindan instrucción en persona".

NPR también señaló que nada les impidió a los estados almacenar dicho equipo de protección antes de que entrara en vigor la política de la FEMA.





Proyecto de ley contra la delincuencia de 1994



Cuando se le preguntó sobre el proyecto de ley contra la delincuencia de 1994, por el cual él había abogado en ese momento como presidente de la Comisión del Senado para Asuntos Judiciales, Biden dijo que el proyecto de ley contenía cosas "buenas y malas", pero exageró los hechos en al menos un punto.

"Escribí la Ley de Violencia contra la Mujer, eso era parte de ello. Prohibición de armas de asalto y otras cosas que eran buenas", dijo. "A lo que me oponía era a darles a los estados más dinero para los sistemas penitenciarios que pudieran construir: sistemas penitenciarios estatales".

Biden apoyó la financiación de $6 mil millones para la construcción de prisiones estatales, pero no los $10 mil millones que se incluyeron en el proyecto de ley final. Cuando escribimos sobre una afirmación similar en julio de 2019, su campaña nos dijo que la diferencia de $4 mil millones es lo que quiso decir cuando dijo que no apoyaba "más dinero" para las prisiones estatales.

La financiación para las prisiones se destinó a estados que tenían leyes de "verdad en la sentencia" que exigían que las personas condenadas por delitos violentos cumplieran al menos el 85% de sus sentencias. Según el Departamento de Justicia, 11 estados adoptaron dichas leyes en 1995 y tres años después, 27 estados y Washington, DC cumplieron con los criterios para las subvenciones para la construcción de prisiones.

Ésta es una de las medidas que [algunos] expertos han citado al decir que la legislación de 1994 contribuyó al aumento de un creciente encarcelamiento. "Aunque el encarcelamiento ya estaba aumentando de forma constante antes de la ley contra la delincuencia, varias de sus disposiciones contribuyeron a aumentar aún más el encarcelamiento", dijeron en 2016 especialistas del Centro Brennan para la Justicia.

Los autores dijeron: "Por sí mismos, los estados aprobaron leyes de reincidencias (three-strikes), promulgaron mínimos obligatorios, eliminaron la libertad condicional y eliminaron la discreción judicial en la sentencia. Al ofrecer bonificaciones monetarias, el proyecto de ley contra el crimen impulsó a los estados a mantener sus posturas estrictas contra la delincuencia".

En el foro con electores, Biden también dijo que la legislación contra la delincuencia "tenía tres strikes y ponchado, contra lo cual voté en el proyecto de ley contra la delincuencia".

Descubrimos que hay evidencia que respalda la afirmación de Biden de que no apoyó disposición de las reincidencias de la legislación final, pero sí votó a favor de una versión, una enmienda republicana que se añadió a la legislación del Senado. Existen grabaciones de Biden diciendo en ese momento que apoyaba una disposición de reincidencias para "delitos graves [violentos] contra una persona", pero estaba en contra de incluir los delitos no violentos y expresó su preocupación de que los delitos menores pudieran quedar incluidos en la medida.

La disposición en el proyecto de ley final decía que cualquier persona con al menos dos condenas previas por delitos graves violentos, o si uno de esos fuera un delito de distribución o tráfico de drogas, que luego cometiera un delito federal violento y grave sería condenado a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional.

Un informe de investigación financiado por el Departamento de Justicia publicado en el año 2000 reveló que, con la excepción de California, las leyes estatales y federales de reincidencias "prácticamente no tuvieron impacto en los tribunales, cárceles locales o prisiones estatales". El informe dijo que este tipo de legislación fue "cuidadosamente elaborada para ser en gran medida simbólica", pero también que los tribunales y los fiscales habían minimizado el impacto.





Reclamaciones de seguro médico



Biden ofreció una evaluación sombría de lo que significaría para millones de personas si se derogara la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), quizás más conocida como Obamacare.

La Corte Suprema tiene programado escuchar argumentos en un caso cuyo propósito es anular la ACA una semana después de las elecciones, y la administración Trump ha apoyado la demanda.

"Diez millones de personas ya han perdido el seguro de sus empleadores y [Trump] también quiere sacar a 20 millones del sistema, además de 100 millones de personas con afecciones preexistentes", dijo Biden, sugiriendo que ése sería el efecto de ponerle fin a la ACA.

Pero esas cifras necesitan cierta explicación.

La primera cifra, 10 millones, es una referencia a la cantidad de personas que se espera que pierdan su seguro médico patrocinado por el empleador durante la recesión provocada por la pandemia de covid-19. El exvicepresidente citó la misma cifra durante el primer debate presidencial el 29 de septiembre. Proviene de un estudio del Instituto Urbano, pero ese estudio también dijo que la mayoría recuperaría el seguro de otra fuente, lo cual dejaría a 3.5 millones sin seguro.

El estudio estimó que la pérdida de empleos provocaría que 10.1 millones de personas perdieran su cobertura de salud de abril a diciembre. Pero muchos cambiarían al seguro a través de otro miembro de la familia, Medicaid o el mercado individual.

La cifra de 20 millones refleja el número de personas que obtuvieron cobertura en 2016, dos años después de que entraran en vigor las principales disposiciones de la ACA en 2014.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) estimó en 2017 que se derogara si la ACA y se sustituyera por una nueva legislación, los no asegurados aumentarían en 32 millones en 10 años.

Como hemos escrito antes, no está claro cuál podría ser un plan republicano para sustituir la ACA. El presidente apoyó un proyecto de ley de atención sanitaria del Partido Republicano de 2017 que provocaría que 24 millones más de personas perdieran sus seguros en 2026, según un análisis realizado por la CBO y la Comisión Conjunta de Asuntos Contributivos.

Así que, proyectar una pérdida de 20 millones de personas del sistema de seguros si se desmantela la ACA puede en realidad subestimar el efecto potencial.

La tercera cifra, 100 millones, es un cálculo del número de estadounidenses, que no poseen Medicare ni Medicaid, que tienen afecciones preexistentes. Sin la ACA, perderían las protecciones de afecciones preexistentes en esa ley, que les prohíbe a las aseguradoras negar la cobertura, cobrar más o excluir la cobertura de ciertas afecciones según el estado de salud.

Pero, como hemos escrito antes, para que una persona corra el riesgo de que se le niegue el seguro, tendría que buscar cobertura en el mercado individual, donde compran planes quienes no tienen empleador o seguro público. Antes de la ACA, los planes patrocinados por el empleador no podían negar el seguro, pero podían rechazar la cobertura de algunas afecciones preexistentes durante un período limitado si un nuevo empleado tenía una interrupción en la cobertura.

Solo el 6% de la población recibe cobertura en el mercado individual, mientras que el 49% tiene planes patrocinados por el empleador.

Por lo tanto, sugerir que a 100 millones de personas se les puede negar la cobertura debido a afecciones preexistentes exagera el efecto potencial de eliminar la ACA.

Trump ha dicho que les exigiría a las aseguradoras cubrir afecciones preexistentes, pero no está claro cuáles serían esas protecciones ya que el presidente no ha ofrecido un plan de salud para reemplazar la ACA.





¿Respaldo de los caldereros?



Cuando Stephanopoulos le preguntó a Biden sobre comentarios hechos por un miembro de un sindicato de caldereros de Pensilvania que se mostró escéptico ante las afirmaciones de Biden de que no prohibirá la fracturación hidráulica, Biden respondió diciendo: "Dígale que los caldereros me respaldan abrumadoramente, ¿OK?".

Pero no está claro qué sindicatos afirmaba Biden que lo respaldaban.

Boilermakers Local 154, el sindicato con sede en Pittsburgh que mencionó Stephanopoulos, ha respaldado a Trump para presidente. Y el sitio web de la Hermandad Internacional de caldereros, que afirma representar a 60,000 trabajadores en Estados Unidos y Canadá, dice: "La Hermandad Internacional de Caldereros no ha respaldado a ningún candidato presidencial estadounidense para las elecciones de 2020, y la información contenida en esta página web de ninguna manera sirve como respaldo de la Hermandad Internacional de Caldereros a ningún candidato presidencial estadounidense".





El Green New Deal



Al intentar distanciar su plan contra el cambio climático del Green New Deal, una resolución no vinculante presentada en 2019, Biden hizo comentarios confusos sobre este último.

"La diferencia entre yo y el New Green Deal, dicen automáticamente, que para 2030, estaremos libres de carbono, no es posible", dijo Biden.

En realidad, el Green New Deal, no el "New Green Deal", no exige la prohibición de todos los combustibles fósiles o las emisiones de carbono para el año 2030. Como hemos escrito antes, su principal objetivo en materia de cambio climático es alcanzar las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en una década. "Cero emisiones netas" significa que después de sumar todos los gases de efecto invernadero que se liberan y restar los que se capturan o eliminan, no hay una adición neta a la atmósfera.

Cuando Stephanopoulos rechazó las críticas de Biden a la propuesta y señaló que el propio sitio web de Biden llamó el Green New Deal un "marco crucial", dijo Biden, "mi acuerdo es un marco crucial, pero no el New Green Deal". Eso no es lo que dice el sitio web de su campaña.

"Biden cree que el Green New Deal es un marco crucial para enfrentar los desafíos climáticos que enfrentamos", dice el sitio web. "Capta poderosamente dos verdades básicas, que están en el núcleo de su plan: (1) Estados Unidos necesita urgentemente adoptar una mayor ambición a una escala épica para cumplir con el alcance de este desafío, y (2) nuestro medio ambiente y nuestra economía están completa y totalmente conectados".

Este trabajo fue publicado originalmente en FactCheck.org el 16 de octubre de 2020.

Esta verificación de datos forma parte del convenio FactChat, coordinado por la International Fact-Checking Network (IFCN) con el apoyo de WhatsApp.

¿Viste algún error o imprecisión? Ayúdanos a corregirlo. También queremos leer si tienes una propuesta de verificación del discurso político o imágenes: eldetector@univision.net

Aquí te contamos sobre nuestra metodología y política de corrección.

