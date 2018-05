Ella se negó, pero Weinstein se sacó el pene del pantalón y empujó la cabeza de la mujer hacia él. "Le dije una y otra vez que no quería, que parara (...) Traté de escapar, pero a lo mejor no hice lo suficiente. No quise patearlo o pelear con él", contó entonces a la revista The New Yorker. Al final, ella asegura que él la dominó.