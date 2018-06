Diputados aprueban la legalización del aborto en Argentina tras largo y reñido debate

El Código Penal vigente desde 1921 considera el aborto un delito, aunque contempla que "no es punible" cuando es necesario evitar un peligro para la salud de la mujer o cuando el embarazo es producto de una violación. La nueva iniciativa establece que toda gestante puede interrumpir voluntariamente su embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación y, después de ese plazo, en los dos casos permitidos hoy o si existen malformaciones fetales graves.

Los argumentos desde el punto de vista de salud pública son clarísimos: las leyes prohibitivas no impiden los abortos, solo promueven que se realicen de forma clandestina.

Con el lema "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir", la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito realizó distintas manifestaciones masivas, protagonizadas en su mayoría por la juventud. ¿Sus demandas? Que las mujeres tengan el derecho a decidir sobre sus cuerpos y no se vean obligadas a poner en peligro sus vidas al interrumpir un embarazo.