Los investigadores creen que un cuerpo encontrado en un estanque frente a Peabridge Road en Laurinburg, es el de Raúl González Johnson, un niño de 4 años desaparecido desde el miércoles en Carolina del Norte, según lo reportaron medios locales.

La Oficina del Médico Forense del condado de Scotland está trabajando para confirmar la identidad y la causa de la muerte.

En una rueda de prensa el sábado por la tarde, el sheriff del condado de Scotland, Ralph Kersey, dijo que la muerte del niño hallado parece ser "accidental".

Aunque no ha sido confirmado oficialmente, todo indica que se trata de González. "Este es el final que todos temíamos, es devastador", dijo Kersey, visiblemente afectado.

El FBI dijo que la familia del pequeño desaparecido ya fue notificada.

Una alerta 'amber' fue emitida el miércoles para buscar a Raúl González Johnson, después de que su abuelo lo viera por última vez en Village Drive.

Las autoridades dijeron que el niño iba caminando hacia Crestline Road en Laurinburg.

"La Oficina del Sheriff del condado de Scotland está utilizando todos los recursos disponibles para este niño pequeño", dijo el sheriff Ralph Kersey en una conferencia de prensa el viernes por la tarde.

We are grateful to our partners for helping us search for 4-year-old Raul Gonzalez Johnson. In total, more than 40 law enforcement, fire, search, and rescue, and volunteer agencies are helping in the search for this little boy. pic.twitter.com/XlQUeea7QU