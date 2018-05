“Gano $6.69 la hora por educar a su hijo”: un maestro publicó en Facebook una copia de su cheque para reclamar por el bajo salario

“Este es mi décimo año de enseñanza. Me encanta lo que hago. Me gusta la escuela en la que trabajo y amo a los niños a quienes les enseño”, se lee en un mensaje publicado en Facebook esta semana por Nick Cols, un maestro de 32 años de edad, casado y padre de un niño.

Aunque dice que no estaba seguro de compartir la copia de su cheque, lo hizo porque está en un punto donde necesita que otros conozcan la realidad de la vida que lleva, estando casado y teniendo un hijo.

“El mes pasado recibí un cheque por $ 1,715.81. Ese fue mi pago por todo un mes de trabajo y me debe durar hasta el 31 de mayo... Quiero que sepan que me gano escasamente $53 al día por educar a su hijo”, escribió Cols.

Más de 15,000 educadores en Carolina del Norte se han inscrito para participar en una marcha convocada para el miércoles 16 de mayo, a la que denominaron “Marcha por los estudiantes y manifestación por el respeto (March for Students and Rally for Respect)”. Los docentes piensan recibir a los legisladores estatales que regresan de un receso, tomando las calles en Raleigh para exigir mejores salarios y condiciones de trabajo.