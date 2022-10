NFL Fantasy Ranking WR Semana 8: ¿A quién poner y a quién sentar?

Michael Gallup, Dallas Cowboys: El regreso de Dak Prescott en la S7 vs Detroit generó perspectivas, pero Gallup no las cumplió. Se quedó en cero puntos sin atrapar ni un pase en dos targets. Esta vez enfrente estará la defensiva de Chicago (#4 vs WRs) brillante contra la ofensiva de pase. Bears ha permitido sólo tres TDs a los receptores rivales y sólo tres de ellos han anotado al menos 12 puntos. Si Dallas lanzará el balón será en dirección de CeeDee Lamb o Dalton Schultz, así que Gallup debe quedarse en la banca de tu equipo.