NFL Fantasy Ranking WR Semana 7: ¿A quién poner y a quién sentar?

Michael Pittman, Colts

Viene de jugar su mejor partido del año con 13 recepciones y 134 yardas para sumar 26.40 puntos. Cada vez gana más targets de Matt Ryan duplicando sus ocho de la Semana 5 el domingo vs Jaguars (16). Aunque apenas tuvo 6.10 vs Titans en la Semana 4, espera tenga una actuación destacada en Tennessee (#31 vs WR). Su compañero Alec Pierce también puede producir.