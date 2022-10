NFL Fantasy Ranking RB Semana 7: ¿A quién poner y a quién sentar?

Kenneth Walker III, Seahawks: La grave lesión de Rashaad Penny abrió las puertas a Walker para tener su primer juego como titular vs Arizona y el novato no defraudó. Tuvo 23 toques de balón, para 110 yardas totales y TD, produciendo 19 puntos. En la S5 explotó con 88 yardas en solo ocho acarreos, y ahora sigue Chargers (#30 vs RB) en LA donde seguro se hará notar.