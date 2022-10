NFL Fantasy Ranking QB Semana 8: ¿A quién poner y a quién sentar?

Daniel Jones, New York Giants: Este además de iniciador es parte de nuestros waivers de esta semana. Muchos no lo consideraron al inicio de la campaña y claramente compartimos esa decisión, pero los Seahawks parecen una víctima perfecta para que New York comience a explotar su ataque aéreo. Seattle promedia casi 20 puntos Fantasy permitidos a QBs esta temporada. Confiamos en que Giants continuará con su buena racha de victorias y será, ahora sí, con un partido destacable del señor Jones.