Christian McCaffrey se va a los San Francisco 49ers en canje con los Panthers

El equipo indicó que el canje se concretará una vez que McCaffrey pase un examen sobre su estado de salud.Los Panthers obtendrán selecciones en la segunda, tercera y cuarta ronda en 2023, así como una en la quinta en 2024, dijo una persona familiarizada con el acuerdo y la cual habló con The Associated Press a condición de mantener el anonimato dado que los términos no han sido dados a conocer de manera oficial.