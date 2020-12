Titulo de articulo para capacitacion contigo radio

PUBLICIDADRecientemente, en la víspera del Día de Acción de Gracias, Trump indultó a su exasesor de seguridad nacional Michael Flynn , quien se declaró culpable de mentirle al FBI. Meses antes había conmutado la sentencia de su asesor informal Roger Stone, sentenciado a prisión tras ser convicto por mentirle a legisladores. Este martes, el diario The New York Times reportó que Trump ha discutido con asesores la posibilidad de indultar de forma preventiva a sus tres hijos mayores y a su yerno y asesor, Jared Kushner. Y, agregó en otro informe, que el abogado personal de Trump Rudy Giuliani también habló hace poco con el presidente sobre la misma posibilidad.



Un perdón presidencial anula las condenas criminales y no tiene que ser aprobado por ningún otro poder del gobierno. El presidente no tiene que dar razones para otorgar un indulto o una conmutación, que no borra la condena, pero sí elimina la sentencia.