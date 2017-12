Un policía le dio un puñetazo en la cara, pero ella tiene que escribirle una carta de disculpas

MIAMI, Florida- Bridget Freitas, la mujer que le dio una bofetada a un policía en un partido de fútbol americano de la Universidad de Miami el pasado 4 de noviembre, debe escribir una carta de disculpas al oficial de Miami-Dade, Douglas Ross. Además debe completar 50 horas de trabajo de servicio comunitario para evitar enfrentar cargos y pagar el costo de la acusación que puede estar entre 95 y 200 dólares.

Freitas, de 30 años de edad y residente de Pembroke Pines, fue acusada de agresión a un policía y de generar desorden. El incidente que ocurrió en un juego de fútbol americano entre la Universidad de Miami y Virginia Tech en el Hard Rock Stadium generó polémica en las redes sociales porque un video mostraba al oficial golpeando a la mujer mientras la sacaba del partido.



Our statement regarding the video of yesterday’s arrest during the @univmiami football game at @HardRockStadium. pic.twitter.com/JFsYmNc9k4