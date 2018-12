Puerto de Miami alcanza récord de 52,000 pasajeros de cruceros en un solo día

Los nueve cruceros presentes en el puerto de Miami son los siguientes: "Carnival Horizon" y "Carnival Magic", de Carnival; "Diseny Magic", de Disney; "San Gwann", de FRS Caribbean; "MSC Divina", de MSC Cruises; "Norwegian Getaway", de Norwegian Cruise Line; "Oceania Riviera", de Oceania Cruises, y "Empress of the Seas" y "Allure of the Seas", de Royal Caribbean International.