Un mensaje en una botella lanzada al mar hace 30 años en Escocia aparece en Florida

Hace más de 30 años, una clase de niños probablemente entre las edades de 6 y 8 puso un mensaje en una botella para un proyecto escolar en su ciudad natal de Forfar, Escocia. Su maestro se lo dio a un pescador en la ciudad de Arbroath y lo arrojó al Mar del Norte, según lo reportó el diario Florida Keys News.

El 29 de septiembre del año pasado, Ruth y Lee Huenniger caminaban cerca de su casa en Key Largo, inspeccionando las farolas de la calle tras el paso del huracán Irma. Fue entonces cuando vieron al lado de una cerca de alambre, a unos 500 pies del océano, una botella de plástico que estaba empañada. Dentro de la botella había una nota.



"Estamos aprendiendo todo sobre piratas. Nos gustaría ver cuán lejos va este mensaje. Por favor escriba y díganos dónde encontró esta botella", dice el papel.

La nota estaba firmada por la clase 213, Chapelpark School, Forfar, Angus, Escocia.



Los Huennigers respondieron que encontraron la nota y explicaron sobre el huracán que había azotado Florida el 10 de septiembre. "Su mensaje fue encontrado en Key Largo, Florida, EEUU, el 29 de septiembre de 2017", escribieron a la escuela. Y agregaron en su carta: "Espero que esta haya sido una experiencia divertida para su clase".

El 23 de octubre, Ruth y Lee recibieron una carta desde Escocia de Fiona Cargill, maestra de la clase 213. Cargill les informó que estaba jubilada y que su clase había escrito la nota en algún momento de los años ochenta.

"Olvidamos ponerle una fecha a la carta, pero ¿lo creerías? Esa botella fue enviada en su recorrido hace más de 30 años", escribió Cargill. "¡Los alumnos que hicieron esta actividad ahora están en sus treinta!"



Ruth dijo a a Florida Keys News que estaba muy sorprendida de saber cuánto tiempo atrás había sido enviada la botella porque, contó, que no parecía estar en mal estado.

"Parecía demasiado nuevo para tener 30 años", dijo. "Parecía una botella de Coca-Cola, y no tenía percebes".

Ruth guardó la carta, pero finalmente arrojó la botella.



Por su parte la maestra a cargo de la actividad dijo que estaba muy sorprendida no solo porque finalmente se encontró la botella, sino cuándo y dónde. "Las circunstancias fueron increíbles", escribió a los Huennigers.

La historia no termina allí, la respuesta de los Huennigers llegó a la maestra gracias a un cartero. La escuela primaria Chapelpark cerró en 2008 y ahora es un edificio de apartamentos. El cartero que recibió la carta de los estadounidenses lo sabía y decidió entregarla en la nueva escuela de la ciudad, Whitehills Primary.

"El personal hizo una investigación y descubrió que era mi clase", escribió Cargill. "Me retiré de allí hace poco más de un año y estaba muy emocionado con esta maravillosa historia de la vida real".



La televisión escocesa STV News publicó una fotografía de los niños de esa clase que participaron en la actividad de la botella, precisamente cuando estudiaban sobre piratas, como cuentan en la misiva.



