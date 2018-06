Un guardia en Parkland sospechó del atacante y avisó a otro, según revelan documentos judiciales

Medina, que también trabaja como guardia no armado en la secundaria, comenzó a sospechar debido a la conducta del joven, según consta en la transcripción de su entrevista con la policía.

Pero la advertencia no fue suficiente. Taylor estaba desarmado y Nikolas Cruz llevaba un rifle semiautomático AR-15.

"Estoy hablando de que él entró corriendo y no pasó ni siquiera un minuto cuando escuchamos los primeros disparos", reveló.

Scot Peterson renunció después de los informes de que no pudo neutralizar al pistolero durante el tiroteo. Peterson ha dicho que no entró al edificio porque no estaba seguro de dónde provenía el tiroteo. Pero la entrevista al vigilante parece contradecir estas declaraciones.