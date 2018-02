Revelan informes sobre el comportamiento de Nikolas Cruz

Un juez dictaminó el lunes que debían hacerse públicos los registros del Departamento de Niños y Familias (DCF por su siglas en inglés) con respecto a Nikolas Cruz, autor confeso del tiroteo masivo de Parkland .

Cruz, de 19 años, se halla detenido sin derecho a fianza en una cárcel del Condado Broward y afronta 17 cargos de asesinato premeditado, por los que podría recibir cadena perpetua o la pena capital.

Se espera que la defensa alegue los problemas psicológicos que el acusado exhibió en los meses previos al ataque para que no se considere la pena de muerte.

DCF Adult Protective Services fue convocado el 28 de septiembre de 2016 para investigar las denuncias de que Nikolas Cruz estaba siendo abusado por su cuidador, su madre.

Después de una investigación en la que participaron consejeros de salud mental, personal de la escuela y agentes del orden público que tuvieron contacto con Cruz, DCF no encontró indicadores de abuso o negligencia.



De acuerdo con Henderson Behavioral Health, antes, durante y después de la investigación de DCF, Cruz recibía servicios de tratamiento de salud mental más no fue internado. Henderson también informó a DCF que Cruz estaba tomando medicamentos por depresión, déficit de atención y autismo.

Cruz estaba viviendo con su madre, asistía regularmente a la escuela y no tenía un arma de fuego

Luego de que DCF abriese este caso, Cruz perdió a su madre adoptiva, por lo que se quedó nuevamente huérfano, tras la muerte de su padre adoptivo en 2004.

Un informe en agosto de 2016 del Departamento de Niños y Familias de la Florida que muestra que la agencia investigó un post de Snapchat que mostraba a Cruz haciéndose cortes en los brazos y le dijo que estaba "planeando salir a comprar un arma". La agencia determinó que Cruz "estaba suficientemente estable, para no ser hospitalizado", según el informe de DCF obtenido por The Associated Press.



Durante los interrogatorios tras la matanza, Cruz dijo a la Policía que escuchó voces en su cabeza que le indicaron cómo perpetrar el ataque, voces que fueron descritas como "demonios", informó el canal ABC News.

Tras confesar el delito, la duda que resta durante el proceso judicial es si Nikolas Cruz será sentenciado a la pena capital o cadena perpetua, y el estado de su salud mental será fundamental en esta decisión.





Los registros escolares obtenidos muestran que Cruz tenía un historial de violencia en la escuela. Más de una docena de funcionarios escolares, maestros y administradores habían citado a Cruz en al menos 41 incidentes disciplinarios entre mayo de 2012 y enero de 2017, a menudo por peleas, agresiones menores e insultos profanos.