Familiares de las víctimas de Parkland consideran "ridícula" la indemnización que propone la junta escolar

Un abogado de los padres del estudiante de Marjory Stoneman Douglas asesinado, Joaquín Oliver, arremetió contra la junta escolar del condado de Broward el viernes por tratar de minimizar su responsabilidad con las familias de las víctimas.

Manuel y Patricia Oliver, padres de Joaquín, se pronunciaron frente al edificio de las escuelas públicas del condado de Broward en Fort Lauderdale junto al abogado Michael Haggard. Dijeron que la junta escolar está manejando el tiroteo en la escuela como un incidente que "solo se trata de dinero".

Haggard dijo que la compañía de seguros del distrito anunció el jueves que deberían limitarse a pagar un máximo de 300,000 dólares citando una ley estatal que se aplica a las entidades soberanas. Dicho estatuto limita la responsabilidad del distrito escolar a 200,000 dólares por persona y a 300,000 por ocurrencia. Y están usando el caso del tiroteo de MSD como una sola ocurrencia de masa. Es decir, el máximo monto de 300,000 dólares tendría que ser repartido entre todas las víctimas indemnizadas.

Esto, luego de que el diario The Sun Sentinel reportara que el distrito estaría planeando pagar sólo esa cifra. La investigación periodística asegura que, en base a los registros judiciales, la póliza de seguro de la junta no les permite ofrecer mucho más.

El padre de Joaquín aclaró que la indemnización nunca ha sido prioridad para ellos. "La compensación nunca fue un tema para nosotros hasta ayer. Es ridículo lo que están planteando. Yo no soy abogado, soy víctima y ninguna compensación va a pagar el dolor que estamos pasando", dijo Manuel Oliver.



publicidad

Joaquín Oliver, de 17 años, fue una de las 17 personas asesinadas cuando el pistolero Nikolas Cruz abrió fuego contra el campus de la escuela Parkland el 14 de febrero.

"Quiero dejar esto bien claro, ninguna compensación aliviará este dolor. Voy todos los días al cuarto vacío de mi hijo para sentirme más cerca de él", declaró Manuel Oliver.

Haggard afirma que la junta escolar está tratando de desviar la responsabilidad en lugar de ayudar a las familias de las víctimas. "En primer lugar, la junta escolar está equivocada en cuanto a la ley", aseguró el abogado.

Haggard dijo que "es muy, muy desafortunado que la junta escolar lanzara esa jugada tratando de limitar, después de que dijeron que estarían allí para las familias", criticó el defensor de los Oliver.

Patricia Oliver dijo que no podía entender cómo le siguen haciendo la misma pregunta obvia. "Es ilógico e inhumano que me pregunten cómo me va con este dolor, ¿acaso hay que seguirlo explicando? ¿Acaso más gente tiene que pasar por esto para entenderlo?", declaró.

Un solo evento

Por su parte, un abogado de Daniela Menescal, que resultó herida pero sobrevivió, le pidió a un juez que revisara si el distrito escolar puede limitar el monto pagado a las víctimas de esta manera, según reportó el Sentinel. Su abogado, Patrick Lawlor, sostiene que el distrito escolar solo busca su mejor interés financiero.



"Este desafortunado y trágico incidente involucra a varias partes y ellos quieren manejarlo como un reclamo multipartidista bajo un solo acontecimiento", explicó Lawlor al diario local.

Lawlor dijo que demandará al distrito en nombre de Menescal y que también representa a otros dos estudiantes que estaban en el edificio 1200, pero que no fueron heridos por disparos.

"La responsabilidad de la junta escolar está limitada a 300,000 dólares por incidente", explicó el abogado. "Al argumentar que se trata de un incidente, limitan el posible reclamo total".